一市車位不能減？ 都發局：都設準則無此規範

2018-09-11 23:06

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧今天赴議會財建委員會報告第一果菜市場改建案，會中除面臨議員嗆聲，連府內的工務局、產發局及市場處也把炮口對向她。產發局長林崇傑及工務局長彭振聲不約而同提到，去年通過台北市都市設計準則時，就是提1850席停車位，因此若縮減為北農所提的1200席就是違反準則。但都發局出面澄清，都設準則僅規範大原則，無規範停車格數量；對此，藍綠議員皆大罵兩局長誤導，更批若屬故意，「這兩個（彭、林）先出去槍斃了再說！」

記者查證，根據去年第一果菜批發市場的都設準則結論，僅要求停車應於「基地內自行滿足」，並無提到停車格數量。都發局今天證實，都設準則僅規範大原則，無規範停車格數量，也沒有縮減就會「違反」準則這件事，並說明停車格數量會在第一果菜批發市場得標廠商得標後，才會在細部設計中規劃，並送至台北市都市設計審議會審查，現在不會有停車格數量的規定，兩局長說法和實際狀況有些許差異。

林崇傑今天上午於會中說：「3月8日需求就是要減少2萬6平方公尺的停車空間，它違反都市設計審議準則，所以我們不能接受。」彭振聲隨後也說，「這個房子是市政府投資的，農產公司跟漁產公司是我們的房客，我的1800席停車位是都市設計準則裡面」，修改就會不符合都設準則。

隨後，民國黨議員徐世勳、國民黨議員陳重文等也藉此追問吳音寧，是否清楚自己3月所提出1200席停車位需求違反都設準則。吳音寧回應，農產公司是依照本身需求提建議，送到市府再進行評估，坦言自己不清楚都設準則。

在記者查證都發局後，參與專案會議的國民黨議員汪志冰受訪說，議員問政時都認為行政單位報告不敢講假話，尤其兩局長接連這樣說當然會信以為真。她說，面對140億元的市場改建案，官員無論是「無知」或「知情卻故意誤導」都不可原諒，希望市長柯文哲說清楚，如果是故意誤導，她引用彭日前「槍斃」一詞，「這兩個（彭振聲、林崇傑）先出去槍斃了再說！」

民進黨議員簡舒培受訪表示，兩個局長找很多理由來指涉吳音寧的版本不應被採納，如果都設準則沒有要求停車位數量時，為什麼兩個局長一再說1850席停車格是法規規定，這到底是在陷都發局於不義，還是把所有問題都推給吳音寧？

對於被議員砲轟不懂都市設計準則，吳音寧今天會後受訪僅簡短回應，希望局處對於公共政策可以更實事求是。