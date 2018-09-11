知道鄺麗貞在哪？ 吳俊立被爆曾嗆：敢回台東選就打斷腿

前台東縣長鄺麗貞（左三，穿粉紅背心者）上月31日，在年底選舉登記最後一天託人完成登記，以無黨籍身分參選，在政壇丟下震撼彈；其夫吳俊立（右2，穿黑色背心者）則被爆出曾嗆鄺麗貞，如果敢回台東選舉，就要打斷她的腿。（資料照）

2018-09-11 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍前台東縣長鄺麗貞在年底選舉登記截止最後一天，託人以無黨籍身分登記參選台東縣長，但神隱至今，她的丈夫、同是前台東縣長吳俊立也稱聯絡不到她。但知情人士透露，其實吳俊立知道鄺麗貞人在哪裡，但不滿她私下登記參選，氣到不想去找她。

吳俊立5日北上與國民黨立委、前立法院長王金平，以及國民黨台東縣長參選人饒慶鈴的父親、前立法院副院長饒穎奇會面，討論鄺麗貞突然登記參選一事。據《聯合新聞網》報導，吳俊立友人說，當天吳俊立帶了台東商界、文化界人士及多名台商拜會王金平，王也邀請饒穎奇到場，當天大家都親眼看到吳俊立痛罵鄺麗貞，甚至還怒嗆「鄺麗貞敢回台東選舉，我就打斷她的腿」。

知情人士透露，吳俊立當天不僅向饒穎奇道歉，還強調對鄺麗貞登記參選一事「在事前完全不知情」，講到激動處還大罵三字經；知情人士還說，鄺麗貞登記後神隱至今，吳俊立對外都宣稱找不到人、聯絡不到她，「但其實吳俊立知道鄺麗貞人在哪，只是不滿她私下登記參選，因此氣到不想去找她」。

而鄺麗貞在登記參選後，有可能採取「登記但不競選」方式，繼續「神隱」直到開票後。

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