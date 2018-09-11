「半個客家人」陳學聖：若當選市長 一定「勤儉持家」

2018-09-11 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖11日到中央大學參加「桃園客家義民論壇」，他說，自己是半個客家人，對於客家文化保存及發揚客家人的精神存在一份使命感，當選市長後，一定會「勤儉持家」，減少舉辦大型活動，減少跟財團合作，並善用在地資源，轉作為培養年青人回鄉創業經費，透過補助將客家文化、語言乃至學校社團，得以永續經營，一同為客家文化的傳承努力。

陳學聖也到楊梅富岡拜訪84歲的竹藝達人戴阿爐，他讚許戴師傅堪稱是活的文化資產，是國寶級的竹編工藝師，承諾未來會匯集地方的傳統文化，以文化藝術村的概念，協助富岡傳統文化產業發展，喚起社會各界重視，避免文化資產消逝。

陳學聖說，戴師傅13歲開始在新竹關西當學徒，學習竹編手工藝品，定居楊梅富岡已有60多年，隨著時代的變遷，產業結構的改變，竹編這樣的傳統產業逐漸沒落。但仍有不少慕名而來的老客戶，前來品味竹編藝術的魅力，他是在擔任桃園縣文化局長時與戴師傅結緣，文化的展現是可以用各種樣貌來呈現，戴師傅就是透過自身的堅持和努力，將手工竹藝文化保存至今。

陳學聖說，任何在地文化都是一座城市重要的象徵，文化的傳承最重要的是用心以及堅持，對於市府這3年多來努力撒錢辦活動，用意到底是為了幫市府自己做行銷做公關？還是真心為了這些文化藝術的保存和發揚來努力？他認為，市民心中自有公評。