為慰安婦銅像 謝震武節目中暴怒槓上周玉蔻

謝震武和周玉蔻在節目中為慰安婦銅像事件爆發口角衝突。（圖擷取自年代新聞）

2018-09-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本右翼分子藤井實彥作勢踹踢台南慰安婦銅像引發爭議，今晚播出的電視談話節目「新聞面對面」討論此事，來賓周玉蔻認為主持人謝震武應和國民黨立委蔣萬安，質疑是在營造反日氛圍、太過情緒化；謝震武也罕見動怒，質疑周為何要對藤井溫文儒雅，「面對藤井這個傢伙，難道不能有情緒？」

雙方衝突的導火線，是蔣萬安談到銅像遭踹事件時表示，這是國家尊嚴問題，也是對台灣婦女的污辱，「行政院長應該出來講話」；謝震武則幫忙整理蔣的說法，指台灣政府包括駐日代表謝長廷或外交單位，或更高層級，應該給日方壓力，否則日方對藤井可能會「睜一隻眼閉一隻眼」。周玉蔻聽聞質疑，這個態度是不對的，不應該這麼情感性，她不贊成主持人的說法。

謝震武不滿遭質疑，升高音量回應，「我剛剛不是說『蔣委員有提到這個』嗎？你對我有什麼好不贊成？蔣委員說的話我不能重複嗎？這跟我的態度有什麼關係？」周玉蔻表示，主持人今天的情緒非常激動，她不太贊成，藤井只是一個個人，他不是日本政府送來的，就是個「敗類」，而謝是「優秀的律師」，情緒已超過對個人的態度，用詞也超越平常主持節目的態度，讓她覺得很奇特，

謝震武說，面對藤井這個傢伙，難道不該激動、不能有情緒，「我從頭到尾有說要日本政府做什麼嗎」？周回應：「那我們的立法委員（指蔣萬安）為什麼要把院長總統都揪出來呢？」謝反擊：「他把總統院長揪出來，跟我有什麼關係？」「我不需要對這個傢伙（指藤井）有任何溫文儒雅？蔻蔻你為什麼要對這個傢伙溫文儒雅？」

周玉蔻說，藤井只是一個日本人，不應該弄成一個反日的運動，節目的氛圍讓她感覺繼續討論下去好像要反日一樣；謝高聲質疑：「那跟我有什麼關係？我沒有要去反日啊！」「日本人來我的土地上做這些動作，我要捏著大腿不講話嗎？為什麼你講就沒有反日情緒，我講就有反日情緒？」

周玉蔻答道，因為謝是優秀的主持人，她主要是對蔣萬安的發言反感，但不解為何主持人和其他人不反感？蔣家的轉型正義怎麼處理？