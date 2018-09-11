「對台灣有非常美好的回憶！」 新任加拿大代表二度駐台

2018-09-11 21:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕新任加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）就任。芮喬丹曾任加拿大駐台副代表，這次回台，芮喬丹今天透過影片表示「對台灣有非常美好的回憶」，未來盼與台灣朋友們努力合作，促進加拿大與台灣之間「人與人的交流」，並強化加台經貿關係。

芮喬丹於8月25日到任，今天在加拿大駐台北貿易辦事處（Canadian Trade Office in Taipei, CTOT）臉書發布影片，以流利中文分享他來台赴任的喜悅。

芮喬丹說，他非常高興又回到台灣擔任加拿大代表，這是他第二次來台，他曾在2002年到2006年間在此工作，「我和我的太太對台灣有非常美好的回憶」。芮喬丹說，他的兒子和女兒都在台灣長大，他對台灣美食念念不忘，也在影片中分享曾爬過台灣最高峰玉山的經驗。

芮喬丹說，這次駐台目標「很簡單」，就是想和台灣朋友們努力合作，促進加拿大與台灣之間「人與人的交流」，並強化加台經貿關係。

芮喬丹畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，擁有經濟學士學位，後在卡爾頓大學獲得新聞學碩士學位。芮喬丹加入加拿大全球事務部後，曾派駐荷蘭，也曾在加拿大總部的中國事務部門工作。

芮喬丹並於2002年至2006年間派駐台灣，擔任加拿大駐台北貿易辦事處副處長，2006年至2008年則調派駐中國大使館，擔任農業參贊，2009年至2011年間則於上海總領事館擔任資深經貿官員。

此次接任加拿大駐台代表前，芮喬丹為加拿大駐孟買總領事，負責加拿大與西印度地區的交流業務，也曾派駐沙烏地阿拉伯。