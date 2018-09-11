高雄七大工業區會長聯合聲明支持陳其邁

2018-09-11 22:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選戰白熱化，高雄七大工業區會長，今天發表聯合聲明並組後援會，支持民進黨高雄市長參選人陳其邁。

聯合聲明連署人包括：臨海工業區會長洪清坤、大發工業區會長林宗志、 本洲工業區會長吳俊毅、永安工業區會長蔡圖晉、仁武工業區會長盧福淇、 鳳山工業區會長江楠樟、 萬大工業區會長許正雲。

七大工業區會長在聯合聲明中說，高雄是台灣的製造業重鎮，具備海空雙港的優勢，無論在區位、工業基礎等各面向，都具備得天獨厚的優勢。

陳其邁從擔任立委期間，就與產業界有相當深入的互動，非常瞭解產業需求，並深知產業發展趨勢，致力於協助產業解決水、電、土地及人才等五缺問題，特別是大力促成橋頭科學園區，我們相信陳其邁是真正瞭解高雄產業、能夠帶領高雄拚經濟的市長候選人。

七大工業區會長認為，陳其邁具有「全球視野、在地思考」的產業佈局的戰略觀，必定能夠帶領高雄走向國際市場。加上他「中央歷練、地方執政」的行政養成，及多次榮獲最優秀立委的肯定，必定可以整合中央與地方的資源，帶動工業區同業再創高峰。

聲明中指出，七大工業區約7萬4千名的就業人口，每年產值達1.1兆新台幣，是高雄市傳產的主力。然而當前發展也面臨工業轉型的挑戰，陳其邁提出具體而完整的經濟政策，是針對高雄的產業現況所提出未來的發展方向，尤其高雄以製造業為主。相信他能帶領高雄迎向產業轉型，我們肯定他的經濟主張，站出來聯名表態力挺陳其邁，並組後援會全力支持。

七大工業區會長也相信，未來陳其邁擔任市長後，市府將成為產業的夥伴，包括他提出將從產業界尋覓副市長人選，重大策略性產業交由副市長層級專案列管；成立「產業發展基金」，提供傳統產業升級轉型所需的資金技術協助等經濟政策，將會是產業發展的後盾。