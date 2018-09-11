公投票不會「五彩繽紛」 中選會：全用白色印製

中選會今天邀集各縣市選委會商討「全國性公民投票」公投票顏色，一致建議採白色印製公投票；九合一地方公職人員選舉「公投綁大選」，開票當天將先開選舉票、再開公投票。（資料照）

2018-09-11 18:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央選舉委員會今天邀集各縣市選委會商討「全國性公民投票」公投票顏色，一致建議採白色印製公投票；九合一地方公職人員選舉「公投綁大選」，開票當天將先開選舉票、再開公投票。

中選會表示，九合一大選投票進行程序，採「選舉領、投，公投領、投」方式進行，選民先領九合一選票、投票，之後再領公投票、投票。

年底選舉先開選舉票 再開公投票

中選會提及，開票程序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公民投票開票。

中選會指出，有關公投開票程序，公投案將採3案或4案投入同一票匭，開票方式以公開、透明、民眾信賴為原則，開票時先依案別及同意票、不同意票進行分類，然後計票。

中選會說，有關公投票顏色，地方選委會反應公投票數量多，因採1案1張公投票方式印製，如採不同顏色印製公投票，涉及色紙備紙不易、印製時間長、成本高，為順利完成印製作業，一致建議採用白色印製。

中選會說，公民投票開票進行程序及公投票顏色，將提報委員會議審議決定後辦理。