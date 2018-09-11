譴責踹慰安婦像日男 謝長廷：反對任何破壞台日友誼行為

2018-09-11 19:31

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本右派團體人士藤井實彥要求國民黨台南黨部拆除慰安婦像，並投書日本媒體指涉國民黨的背後可能有中國黑手，引發統媒反撲，無端被捲入的駐日代表謝長廷又被譏為「助日」代表，謝長廷11日表示，他反對任何升高台日對立、破壞台日友好的行為，藤井的行為是破壞台日友好的行為，所以他也要對他個人表示嚴正譴責。

謝長廷說，從他就任駐日代表以來，對慰安婦的事情要求日本協商、賠償和道歉，次數達6次，外交部的立場是一貫的始終未變，而他就任後也在執行這個立場。

對於藤井去腳踢慰安婦銅像的傳說，謝長廷說，事實他並不清楚，但他的立場一向主張和解共生和平，反對暴力或暴力暗示行為，若有藤井有腳踢事實，他要表示嚴正譴責。謝長廷強調，他反對任何升高台日對立，反對任何破壞台日友好的行為，藤井的行為是破壞台日友好的行為，所以他也表示抗議。

謝長廷認為，這個行為不代表全部日本人，因為網路上很多日本人是譴責藤井實彥的，說他才是破壞台日友好的人，所以，藤井不代表日本人也不代日本政府。對於有人要求謝長廷向日本政府抗議，謝長廷說，如果是有任何證據顯示這是日本政府指示的，我們當然要抗議，如果是民間的、個人的，我們不會抗議。外交部若有指示則另當別論，他個人認為不應將此提升到政府去。因為民間個人行為都有，我們的個人行為也有針對日本人的暴力，但這些不是代表台灣人民。

至於有人質疑謝長廷的立場和日本駐台大使沼田幹夫相同，謝長廷說，沼田代表日本利益，他則代表台灣利益，但他們兩個都希望台日能夠友好，所以有一樣的部分也有不同的部分。