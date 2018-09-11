《007》電影早預告？中英南海爆衝突 兩國關係受考驗

英國公共媒體《BBC》，以著名諜報電影《007:明日帝國》省思中英國際政治關係。圖為飾演男主角英國情報員龐德的演員皮爾斯布洛斯南。（路透社）

2018-09-11 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕上月31日英國皇家兩棲船塢登陸艦「海神之子」（HMS Albion）前往越南胡志明市途中經過西沙群島，不過未進入主權爭議島礁12浬範圍。中國對此怒批英國挑釁，指英國「擅自進入中國西沙群島領海」。整起事件也令英國公共媒體《BBC》，以著名諜報電影《007:明日帝國》省思中英國際政治關係。

《007:明日帝國》電影 巧合演出中英南海衝突

據《BBC》報導，《007:明日帝國》中劇情描述，表面上英中兩國在南海發生衝突，但背後牽扯出傳媒集團藉此發新聞財、俄羅斯的非法武器交易等國際政治背景因素。

《007:明日帝國》影片拍攝於香港回歸之前，據說劇本初稿時甚至請到了美國首席中國通季辛吉當顧問，讓故事更逼真，同時避免引起國際爭議。

劇情最後由英國情報員龐德（皮爾斯布洛斯南飾）和中國特工林慧（楊紫瓊飾）分別偵破案件真相。

英國仍然重視「航行自由」

據《路透社》指出，美國海軍過去曾在南海展開「航行自由」行動，美國表示希望看到更多在此類行動上的「國際參與」。作為與美國有深度軍事合作的英國，在這一方面自然也感受到美方壓力，再加上英國的自由貿易傳統，一向重視國際航道的航行自由。

眾多軍政界人士支持英軍參與南海國際水域的航行自由行動。前英國外交大臣約翰遜在任時訪問澳大利亞，便承諾英軍要重返亞太，包括參與維護國際航行自由。

2018年6月，英國和法國都宣佈將派艦隻參與亞洲的國際自由航行活動。

文末《BBC》報導表示，20年後，英中關係已今非昔比，兩國政治互信開始加強，包含「一帶一路」在內也進行了多方交流，所以南海的分歧也許可以被看作是「大同之下的小異」。