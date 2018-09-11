統媒抹黑？ 謝長廷：我沒有「神隱三天」

2018-09-11 21:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕在這次日本關西風災和北海道地震期間，駐日代表謝長廷遭到統媒指他在四日到六日「神隱三天」，謝長廷今天出面回應並還原事情真相，反駁統媒的謾罵抹黑。

強颱「燕子」是在四日登陸日本，六日凌晨發生北海道七級強震，謝長廷在七日下午趕赴北海道，統媒以「神隱三天」、「人間蒸發」謾罵。謝長廷表示，由於東京並未受颱風和地震的影響，所以四至六日三天，代表處正常上下班，一切業務正常，他並沒有「神隱」，只是未向外界公開行程。

謝長廷指出，五日當天上午他接見巴拉圭大使，下午去拜會森喜朗前總理，因為森喜朗擔任東京奧運組委會的會長，不是很容易見到，他去拜會森喜朗是為了冾談與運動員權利相關的問題。回到代表處之後，還接見一個國際協力銀行的人，當天有三個行程。

隔天凌晨，北海道即發生地震，謝長廷說當天還有接見和拜訪的行程，因為東京沒有受到影響，沒有理由取消，但六日當天他立即從東京加派二名人力馳援，兩人於七日上午六點抵達札幌，同日下午謝長廷也親自趕赴札幌。

謝長廷表示，他在北海道待了兩天，當地媒體對他們很支持肯定，表示全世界駐北海道的領事館，沒人能做到這種地步。謝長廷還強調，這次去盡量不增加當地的負擔，所以他們都是自己搭車、沒有坐公務車，也沒有睡在旅館，就跟大家一樣睡在辦事處。

札幌辦事處從一開始停水停電，就在一樓設災害應變中心，由於他們辦公室在五樓，拿一個東西都要上下跑，透過當地人的幫忙，辦事處人員還跑去停電的超商，將店內庫存的水和泡麵買來。謝長廷表示，辦事處人員的努力付出應該受到肯定。