蘇辦批：侯友宜督導新北市治安不及格

2018-09-11 20:45

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室發言人沈發惠指出，朱立倫就任新北市長找侯友宜當副市長，就是寄望侯友宜來拚治安，但8年過去，新北市的家暴虐童案，少年犯罪數，少年犯罪比率等案件數，在6都中都是最多，繳出不及格的成績單，現在侯友宜參選，還好意思講「治安鐵漢」、「安居樂業」這樣的口號？

侯友宜辦公室發言人賴冠群反擊說，遠見雜誌的全國治安指標，新北市連續五年蟬聯六都第一，這是白紙黑字不爭的事實；新北市是全國人口最多的都市，人口數是台中市與高雄市1.4倍，台南市2.1倍。以刑案總數評論新北市治安是典型政治操作。

蘇貞昌競選辦公室發言人沈發惠和黃韋鈞今（11）召開「朱侯8年喊口號，改善治安淪嘴砲」記者會，以數據檢視朱侯執政期間的治安成績是六都中最差的，且平均12分鐘就發生一件刑事案件，連侯友宜8月14日接受媒體專訪時都說「新北治安確實讓人民普遍感受不佳」。

被指6都中倒數第一的數據包括刑事案件、性侵害案件，所查獲持有販賣毒品案，查獲施打毒品案、家暴虐童案，少年犯罪數，少年犯罪比率等，沈發惠指這些治安問題，都是侯友宜負責督導的治安、教育局、社會局相關業務，朱立倫要侯友宜改善治安，完全「失敗」。

黃韋鈞說，朱、侯8年口號拚治安，人民無感，數據更是重重打臉，鐵漢生鏽，不如讓蘇貞昌來做改善治安。