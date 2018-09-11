錕P北投拜票 指台北的問題就是「新台幣問題」

2018-09-11 17:54

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市長候選人李錫錕，今天赴北投自強市場拜票，也與台灣藝起公益協會理事長林冠宏等人交流市政。林冠宏當場反映，音響工作正常音量是80分貝，法規居然規定75分貝，導致北投藝術嘉年華活動還沒開始，就遭檢舉。李錫錕回應，如果當選市長，將推動「夜間經濟」，改善目前不合理的法令。

林冠宏認為，現行「噪音管制法」持續運作的結果，就是業者什麼都不能做，大家卻對此不痛不癢；北投藝術嘉年華曾遇到活動還沒開始，只是裝設音響過程線路，都還沒裝上時，環保局就接獲檢舉到場測分貝，連環保局的人都不覺得有吵雜聲亮，但是檢舉文化跟不合理的法令，如果不改善，將會影響各業者的營運。

李錫錕除了承諾改善不合理法令，還指台北的問題就是新台幣問題，應讓各業者可以賺更多新台幣，才能讓台北更進步。

李錫錕於自強市場拜票，還遇到熱情民眾邀請他參訪福佑宮，進入宮廟內，信眾也蜂擁而上、與他合照，還有信眾鼓勵李錫錕「把現任市長柯文哲踢下台！」李錫錕與信眾互動許久，才回到自強市場繼續掃街。

李錫錕稍後拜訪台灣藝起公益協會，進一步了解北投文化古蹟、觀光、建教合作專班，以及社區如何培訓文史工作者、公益導覽員，在地一德里里長黃玉樹更到場致意；在林冠宏陪同下，李錫錕最後到新北投車站參觀，仍把握機會向遊客拜票。