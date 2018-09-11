這款海報也能競選？ 塗「花臉」玩互動

彭盛韶（右）的海報塗鴨成為另類溝通平台，連同黨參選三重、蘆洲的參選人陳志明（左）都覺得很有趣。 （記者何玉華攝）

2018-09-11 20:07

〔記者何玉華／新北報導〕政治人物的選舉海報總是正經八百，貼上牆後被人故意塗成花臉也常見，但時代力量提名參選第4選區（板橋）的市議員參選人彭盛韶獨樹一幟，故意印製自己臉部塗鴨的海報，還提供張貼海報的店家兩支筆，讓民眾「黑筆畫臉」、「金筆抱怨」，獨特的作風，反而引起不小話題。

彭盛韶說，現在海報有正常版跟塗鴉版，6月起陸續分送正常版海報，包括板橋知名的早午餐店「好初」；沒想到「好初」老闆陳頌成看到海報吐槽說「長得太路人了」，找來朋友在海報上加上眼睛、鬍子、刀疤等塗鴉，還用顯眼的黃色字體寫上「養孩子好貴」、「板橋停車也太難」、「房子買不起」等在板橋生活的大小抱怨。

彭盛韶說，塗鴉後的海報讓他覺得很有意思，解構了一般人認為政治人物高高在上的形象，決定再印製一批塗鴉海報，張貼在「好初」一、二店、棲木咖啡、外兒 . Stay Awhile、Ponpie #的廁所、讀字書店、Mass Cafe等店家，現場提供兩支筆，「黑筆畫臉」、「金筆抱怨」，反倒成了另類的溝通平台。

彭盛韶今天在店家海報上發現一個最新的塗鴨，眉毛上方被寫上「政客」，彭盛韶隨後在臉書上分享他對「不是政客」的兩項定義，包括找到一個命題（社會問題）跟結構對抗，以及要認真想問題怎麼解；因此，他認為當一個參選人說不清楚他到底要解決什麼社會問題，以及不認真思考問題怎麼解決，光喊口號，對他來說，都是不及格的。