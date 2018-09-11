直播「祭拜」林佳龍遭批沒人性 盧秀燕陣營將影片下架

國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部召開記者會，在桌菜前擺放台中市長林佳龍的照片，遭到網友痛批。（記者張菁雅攝）

2018-09-11 16:56

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨籍台中市長參選人盧秀燕競選總部今日上午召開記者會，「重現」台中市長林佳龍梨山後援會海陸大餐，並在盧秀燕臉書直播，網友們看到桌菜前擺放林佳龍照片，怒斥這根本就是在「祭拜」、「太沒人性」。直播影片下午已下架，盧秀燕競選團隊表示，記者會過程是模擬林佳龍在餐會坐在位置上的情況，沒有所謂的「祭拜」情形，若畫面讓人不舒服的地方，團隊虛心接受，也願意檢討細節，將影片下架是避免被過度詮釋，誤解原意。

國民黨近期不斷指控林佳龍7月20日參加梨山後援會，請300人吃海陸大餐，涉嫌賄選。盧秀燕競選總部今天再度召開記者會，重現當天的海陸大餐，滿桌菜色前放置林佳龍照片，眼睛部分還貼上紅色膠帶，過程在盧秀燕臉書直播，網友見狀怒批不吉利、像在祭拜、「選舉選到這樣就太沒人性了」。

被網友砲轟後，盧秀燕競選總部下午把直播影片下架，並在臉書以盧秀燕競選團隊名義發表聲明表示，記者會的內容是要提醒及注意可能涉及賄選的餐會問題，而團隊成員在記者會過程的呈現，本是要重新演繹、模擬現任市長林佳龍涉及賄選的餐會坐在位置上的情況，完全沒有網路上誤傳的「祭拜」情形，這一點必須先說明，避免有心人士持續以訛傳訛。

盧秀燕競選團隊也說，每個人因諸多因素而感受各不相同，幾個畫面若有讓人不舒服的地方，團隊會虛心接受，也願意檢討細節，想辦法讓下次更完善，避免應討論的議題被模糊焦點。如果有網友誤解了，也請理解團隊的說明。至於直播影片下架，是避免被過度詮釋，誤解了真正原意，對於細節上的瑕疵，團隊一定深刻檢討、確實改進。