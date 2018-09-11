高思博批房屋稅 黃偉哲總部諷：要聽師父還是姊夫的？

2018-09-11 17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕高思博今天（11日）邀請前行政院院長陳冲到台南一起掃街，批評房屋稅是苛政，呼籲台南鄉親站起來勇於向暴政說「不」！並且要推動一屋自住免房屋稅。對此，黃偉哲競選總部發言人邱莉莉表示，「陳冲2016年投書媒體聲稱房屋稅違憲還被朱立倫打臉，高思博到底要聽師父的還是姊夫的？」

邱莉莉指出，陳冲自己坐擁兩棟豪宅，陳冲在馬政府時期隻字不吭，民進黨上台之後就大聲嚷嚷說居住權是基本人權，徵收房屋稅違憲，是不是覺得自己的豪宅不應該繳稅？邱莉莉說：「3億元豪宅的屋主高談闊論居住正義真是對社會上許多無殼蝸牛族最大的諷刺，居住正義不該成為有錢人避稅的談資。」

邱莉莉表示，稅收是國家的最大收入來源，世界皆然，美國各州的房屋稅在1至3%不等，最重視人權的歐洲各國也普遍徵收，我們應思考的是稅收是否合乎比例原則，在個體人權與國家群體利益之間取得平衡，如黃偉哲總部的立場就是在明年不動產評議委員會時檢視台南的房屋稅數字，朝向凍漲的方向來推動，這也是合乎現實市府財務狀況、市民普遍感受，且合乎程序正義的合法作法。

邱莉莉表示，政策是關乎大眾生活的事，政治人物提出主張應符合現實狀況且兼具未來性，像陳冲、高思博在馬政府時期噤聲，近2年才出來講話就不免讓人質疑他們的動機，且在實務面上也被自己的姊夫朱立倫駁斥，請高思博好好跟姊夫整合一下，切不要為了一日的政治口水，失去姊夫的支持與撐腰。