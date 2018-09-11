6綠委批藍營藉民調抹黑林佳龍 向檢察總長檢舉

民進黨立委張廖萬堅（左三）、鄭運鵬（左一）、莊瑞雄（左二）、周春米（右一）、林靜儀（右二）等人，11日前往最高檢察署，向檢察總長江惠民（右三）檢舉國民黨涉及以假民調語音手段，散佈抹黑台中市長林佳龍訊息。（記者廖振輝攝）

2018-09-11 16:24

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委張廖萬堅、鄭運鵬等6名立委，認為上週五國民黨以最新型態的「假語音民調」手段，進行「假民調、真抹黑」手法，散佈抹黑台中市長林佳龍，今前往最高檢察署，向檢察總長江惠民檢舉此種新型態選舉抹黑「奧步」，期盼檢方應拿出作為，遏止國民黨該敗壞選風的行徑，端正選風。

今天共有立委張廖萬堅、鄭運鵬、莊瑞雄、周春米、林靜儀、蔡適應拜會檢察總長江惠民，並進行閉門會談，立委鄭運鵬會後轉述指出，檢察總長江惠民指出，今年底的選舉，各地檢有3件事會特別加強查緝，第一是賄選，第二是暴力脅迫投票行為，包括境外勢力有對台灣投票行為干預的話，會嚴查，第三是謠言的散佈，因為散佈謠言在全世界都非常嚴重，會提醒各地地檢署嚴查。

對於立委們今天拜訪行程，鄭運鵬表示，今天是來表達對台中新型態謠言抹黑散佈行為，將檢察官案件當做他們抹黑的工具，表達避免此個案被複製，要求通盤檢討，總長江惠民表示會請台中地檢署方面去做研究，研究清楚後再來做深入討論。

林佳龍市長競選總部副主委、立委張廖萬堅指出，國民黨與盧秀燕陣營透過民調語音方式，問台中選民內容約略如下：「你好，這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦，知道的請按1，不知道請按2」，如果此舉法律能接受的話，可預想未來將不斷出現這樣的歪風，令人不堪想像，針對這樣新型態選舉抹黑手段，檢方必須要有動作，以正視聽。

張廖萬堅表示，民調本來就有標準程序，詢問性別、年齡及相關問題，但國民黨竟使用語音內容直接抹黑林佳龍，如果這種方式是合理的，他們是否也可做民調詢問「請問盧秀燕政治獻金流入自己家人開的公司，資金從左手流到右手，已被監察院調查，這件事你知道嗎？」相信對手也不會接受。據悉，林佳龍陣營本月7日已針對此事，控告盧秀燕陣營涉意圖使人不當選及誹謗告訴。

立委莊瑞雄也說，九合一選舉後，接下來就是總統大選，此選舉歪風若未被遏止，將來會沒完沒了。

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