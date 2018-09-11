北農赴帛琉賣水果行程曝光 被質疑消化預算

2018-09-11 15:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧，原預計明天至本週六於帛琉「推廣蔬果」，但吳臨時不去，改由業務部經理率隊。曾在帛琉擔任飯店總經理的台北市議員徐世勳，受訪表示，帛琉蔬果供應量約3萬人，跟4、5個里差不多，當地2個超級市場也和頂好超市差不多大，所以有人反映此行是不是消化預算。

北農公司明傍晚抵達帛琉，未規劃晚間行程。後天上午則有2個小時拜訪帛琉國會、農業部門，2小時參訪帛琉超級市場，下午2小時參訪台灣農業技術團、2小時參訪帛琉農業生產單位，晚間有帛琉大飯店歡迎酒會。至於本週五，上午僅安排2小時的「勘查活動場地」行程，下午2點至晚間則是公園夜市聯合活動。本週六則為自由活動、搭機返台。

徐世勳表示，出口到國外去不是壞事，但帛琉人口2萬、每個月旅遊1萬人次，出口量不會太大；帛琉有2大超市，但每個超市跟台灣頂好差不多，而台灣1天銷售量可以抵過帛琉好多年需求，不知道北農公司參訪帛琉超市能不能撐2小時？

他進一步指出，現在市議會審查預算、質詢期間，北農公司派17、18人到帛琉，有一些不妥。

他估計，帛琉團機票加住宿，不含出海旅遊，含離境稅每個人團費可能2萬5000元，經費也不算少，導致有人反應是不是消化預算。他說，早上吳音寧坦言，團費由北農公司、農委會各出一部分，但帛琉是邦交國，如要推廣蔬果出口，應由農委會主導國對國交流，若單純透過北農公司，會讓人覺得不是那麼重視。