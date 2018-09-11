蘇貞昌陣營批治安倒數 朱立倫：六都滿意度最好

2018-09-11 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今天下午召開「朱侯8年喊口號 新北治安成嘴砲」記者會，新北市長朱立倫稍早回應，天下雜誌剛公布縣市施政滿意度調查，新北市的治安滿意度幾乎是六都最好，他並強調，批評對手或現在的市政建設，並不會獲得市民肯定。

朱立倫今天下午出席新北市松年大學成果展，媒體詢問，選戰倒數2個月，面對民進黨將打出「天王牌」應戰，是否有輔選計畫？

朱立倫表示，他是現任新北市長，一切以市政為重點，週末假日如果有機會，他當然會幫忙輔選，目前已經接到非常多競選總部成立的通知，會視適當時機幫忙。

至於是否替昔日副手、國民黨新北市長參選人侯友宜輔選？朱立倫回應，會視適當時機，目前以市政為中心，周末假日再來安排輔選行程。

先前國民黨桃園市長參選人、立委陳學聖曾至新北市「取經」，朱立倫說，不只是陳學聖，包括國民黨台中市長參選人、立委盧秀燕、國民黨台南市長參選人高思博以及國民黨雲林縣長參選人張麗善都到過新北市，「有機會多交流是好事」。

針對蘇貞昌陣營下午召開記者會批評新北市治安表現倒數，朱立倫表示，今天天下雜誌剛公布各縣市施政滿意度調查，新北市比去年進步5名，去年15名、今年第10名，超過中南部很多城市，「當然我們不是很滿意，還要繼續努力」，但是新北的治安滿意度調查結果幾乎是六都最好。

朱立倫也呼籲，提出願景比較重要，批評對手或現在的市政建設，並不會獲得市民肯定，從最近幾次施政滿意度民調發現，市民對市府越來越肯定。