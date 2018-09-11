抗議港澳台居住證 黃國昌嗆廢陸委會

2018-09-11 15:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國先前制訂新版「台胞居住證」並開放台灣民眾申請，時代力量立法院黨團今天召開記者會，時力立委徐永明說，這是對台灣統戰，並且把台灣矮化為香港、澳門地位，希望陸委會能硬起來，時力也會提出兩岸人民關係條例第九條之一修法，申請中國居住證回台者必須強制登記，未申報也要有罰則。據透露，時代力量將在本週四下午和陸委會主委陳明通會面。

徐永明說，時代力量希望能跟陸委會主委陳明通討論居住證，之後時代力量會提出修法，修正「兩岸人民關係條例」，讓台商在中國有談判籌碼，否則未來台商朋友們會遇到很多壓力，被迫去申請居住證，對岸恐透過台商朋友對台灣進行內部政治干擾。

徐永明也表示，兩岸人民關係條例第九條之一的內容為台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。違反前項規定在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照者，除經有關機關認有特殊考量必要外，喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。時代力量希望能在戶籍、護照外加入居住證，也就是申請居住證者，可能「凍結」戶籍或「除籍」，目前仍在討論當中。

徐永明說，民進黨立委王定宇也有類似的修法和倡議，希望民進黨的朋友們能去支持。

時力立委黃國昌表示，過去一段時間中國對台灣處處打壓，透過法律行政措施，企圖將台灣「內國化」，他對陸委會軟弱感到很失望，陸委會已經陷於失能癱瘓。若陸委會提不出具體作為，請行政院研議直接廢除陸委會，併到外交部下面。

根據民進黨立委王定宇的提案，往後若台灣人要申請中國居住證者，就會依法註銷在台的戶籍登記。但王定宇也說，雖然此案已經完成連署，但他還在思考要不要提出。

對於王定宇的提案，民進黨團幹事長李俊俋回應，尊重立委個人提案，內政政策小組也將召開會議，是否列民進黨優先法案，則必須要等黨團大會開會後才會做最後決定。