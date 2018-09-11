孝順愛家好男人 楊偉中母透露兒子捨命救女最大原因...

曾縵雲形容楊偉中是一名孝順、愛家的好男人。（圖擷取自臉書）

2018-09-11 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中日前因救女意外溺斃，消息傳回震驚政界。楊偉中母親，知名水墨畫家曾縵雲受訪時表示，兒子在家人眼中是一個孝親、愛家和愛孩子的好男人，且在危急時刻為女兒犧牲性命，這樣的性格和特質，主要是受到父親楊逢泰的影響。

曾縵雲接受《基督教論壇報》訪問時表示，雖然兒子的離去令她萬分不捨，但她認為，是「上帝知道偉中累了，所以接他走了」，形容楊偉中在家人眼中是一個孝親、愛家和愛孩子的好男人，這樣的特質是受到父親，前政大外交研究所所長楊逢泰的影響。

報導引述楊偉中在2007年父親去世時的撰文，指「父親是我知識啟蒙的導師，給我了最好的閱讀環境，教導我寫作，開拓我的視野」，令他遺憾的是，自己的自私與任性，讓他對父親的付出太少、表達太少、陪伴太少。

曾縵雲談到，父子兩人關係一向親密，大概只有在楊偉中高中時對教官管教有意見，才與父親產生衝突，其他時候則是對父親非常敬重，這讓曾縵雲認為，楊偉中如此疼愛女兒，甚至在危急時刻為女兒犧牲性命，是受到父親很大的影響。

曾縵雲提到了楊偉中諸多優點，讚他是一名貼心且惜物的孩子，像是一些不合穿的衣服被她丟掉之後，楊還會去把它們撿回來，還有因為不忍心母親用畚箕把螞蟻掃走，主動說要幫忙打掃，強調連螞蟻的生命都如此珍惜，何況是自己的女兒。

曾縵雲也澄清了一些近日媒體報導上的誤解，包括她的年齡是83歲而非90歲，以及並非是她堅持要見到兒子全屍，而是家族成員共同決定的，她也對媳婦陳以真及孫女在異鄉處理這些事情感到非常不捨。