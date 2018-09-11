5萬兼職風波 丁守中：柯P騙票又政策買票

2018-09-11 14:36

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲搶攻退休軍公教選票，盤點市府內5萬個工作機會，優先提供給退休公教人員，引發議論。國民黨台北市長參選人丁守中今天再度批評，連市府勞動局都出來打臉，柯文哲還有什麼政策可言，根本就是騙票行為。

柯文哲日前指出要釋出北市府5萬兼職職缺，優先提供給退休軍公教人員，但是勞動局解釋這是違法規劃，柯又改口是優勢，不是優先。丁守中今天參加支持他的身障社福後援會成立大會前痛批柯文哲，丁指出，五萬個職缺是柯隨機想出來騙藍軍選票的作法，台北市真正要拚經濟，就要加強招商引資和基礎建設，我們會全力以赴。

丁守中表示，柯文哲都是隨機講出口，被質疑後又拿其他問題來搪塞，這是柯的典型作法，根本沒有一套完整作業流程和規範，連自己的勞動局都出來打臉，這樣的市長還有什麼政策可言？

丁守中在臉書粉絲專頁「丁守中粉絲團」發文分析，這不過是典型轉移焦點的柯氏風格，首先，試圖轉移地下管道清淤不力，導致北市黃金地段慘遭水淹的水災話題，其二，挽救連日來倒行逆施、屢出粗口的形象，最後，更要平衡將和陳水扁修好的政治壓力。

丁守中指出，1億多的預算，看不清楚什麼用途，也沒有標的目標，就想當散財童子，這不就是政策買票？虧柯文哲還敢宣稱自己是省錢市長。