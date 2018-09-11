年改釋憲案下月送出監院？ 明天是關鍵

2018-09-11 14:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕年改釋憲案引起蔡政府與馬政府提名監委間的攻防，新監委原打算透過司獄委員會人數優勢擋下釋憲案，不過，監院會今天通過決議，釋憲聲請書司獄委員會審查決議，由原審委員會併提院會討論。換句話說，不論司獄委員會決議結果，最後由原審委員會送院會即可。不過，監察下月的院會是否會處理年改釋憲案，仍要看明天的司獄委員會召開情況。

監察院秘書長傅孟融院在院會後記者會表示，監院上週二的談話會達成共識，對於主委員會或其聯席會調查報告通過有釋憲必要者，最後都應提請院會討論。不過，究竟是原送審委員會或司獄委員會提請院會，今天的院會會進一步討論。

傅孟融解釋，今天院會有三項提案，結果「移回原審委員會，由原審委員會將釋憲聲請書及司獄委員會審查決議，併提院會討論」，獲得十五票通過。另有九票支持「由原審委員會與司獄委員會分別將聲請書與審查決議，併提院會討論」。另一提案「由司獄委員會將聲請書及審查決議，併提院會討論」，則沒有人支持。

他強調，無論如何，釋憲聲請是由監察院提出的，因此最終還是要送到院會討論，而討論時都會看到原審委員會與司獄委員會的決議內容。

至於明天召開的司獄委員會，是否會拖延不做出決議，導致仉桂美、劉德勳、包宗和等人的釋憲案仍無法在下月院會討論？傅孟融表示，明天審議的結果還不知道，這是假設狀況，無法回答。