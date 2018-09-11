慰安婦爭議 高思博批黃偉哲才是「政治操作」

2018-09-11 14:35

〔記者蔡文居／台南報導〕日人藤井作勢踹慰安婦銅像事件，引起軒然大波。民進黨台南市長參選人黃偉哲指早在2010年馬政府執政時期，當時民進黨就提案要求將慰安婦列入教材，但那時中央政府也沒反應，並質疑這次事件，國民黨是在政治操作。國民黨市長參選人高思博今天批評黃偉哲的說法才是政治操作，強調公道自在人心。

高思博今天（11日）邀請前行政院院長陳冲到台南一起掃街，批評房屋稅是苛政，呼籲台南鄉親站起來勇於向暴政說「不」！並且在年底用選票起義，「讓新潮流勢力在台南倒一次。」

對於黃偉哲今天對慰安婦事件的說法，高思博表示，馬前總統曾經多次要求日本政府應比照韓國，讓台灣慰安婦得到公平對待，現在黃再去扯國民黨怎樣，反而是在政治操作，他認為公道自在人心，一個人對慰安婦努力了20餘年，說這是假的，他不知該說什麼。

高思博表示，現在民進黨執政，日人藤井到人家私人領域作勢要踹銅像，事後又說是腳麻，這種態度，如果不能要求他個人和日本政府負責，這對國民感情傷害太大，如果民進黨眼裡還有團結台灣的目標，對這位藤井個人要追究相關責任，而對日本政府也要拿出應有的態度，至少要求和韓國一樣。

他表示，至於要由誰來對藤井提告，看是要由國民黨市黨部或南市慰安婦人權平等促進協會提告，再研究一下，目前文件已準備得差不多，未來提告公然侮辱或民事賠償也一定告得成。