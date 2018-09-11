以救國團財產凍結為由 朝馬國民運動中心暫停退費挨批

時代力量台中市議員許皓甯、吳佩芸、李國禎（由左至右）抨擊朝馬國民運動中心暫停退費。（時代力量台中黨部提供）

2018-09-11 14:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市朝馬國民運動中心由市府委託救國團經營，時代力量台中市黨部接獲民眾反映該中心9月出現「暫停退費作業」的公告，並請民眾有任何疑問直接洽黨產會。時力台中市議員參選人李國禎、許皓甯、吳佩芸今日呼籲市府出面保障消費者權益，市府運動局指出，已要求該中心須立即受理民眾申請，不得以任何理由刻意延宕或暫停，若影響民眾權益，將不排除解約。

由救國團經營的台中市朝馬國民運動中心日前張貼公告，表示向行政院黨產會申請的61萬元退費額度已用完，即日起暫停所有退費作業，等黨產會核定新的退費額度，再恢復退費作業。

李國禎、許皓甯、吳佩芸指出，實際上，黨產會早在8月21日決議，同意救國團動支2678萬5020元用於9月退費；後續在8月29日也陸續同意救國團申請支付5000多萬元的員工薪資和租金；在9月4日同意救國團辦理2億6千多萬元的設備更新。

3人也質疑，朝馬國民運動中心的公告等於卸責、轉嫁於黨產會，此事除了救國團應負起責任外，市府也應該出面說明。另外，救國團在北屯、西屯、大里和清水等地設置許多收費性質的終身學習中心，消保官等相關單位都應密切注意，不能袖手旁觀。

運動局指出，救國團資產在今年8月遭黨產會禁止處分後，該局隨即主動聯繫朝馬國民運動中心營運商救國團，以確保其後續正常履約能力，並要求該中心不得以其資產遭凍結為由，限制或影響民眾退費等運動消費權益。另接獲民眾反映朝馬國民運動中心公告「暫停退費作業」後，也隨即要求營運商須立即受理民眾申請相關退費，不得有延宕或暫停的情形，如再有類似情事發生，將列入年度營運績效評鑑，作為未來續約的參考，若營運商無法確保民眾權益，將不排除解約。

此外，對於救國團在台中其他地區設置具收費性質的終身學習中心，台中市消保官也會要求務必確保市民消費權益。