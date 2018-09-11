謝文進頒「倒數第一」大滿貫！市府：謾罵不會讓城市進步

2018-09-11 14:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市無黨籍市長參選人謝文進今天以市政比一比，頒發市政「倒數第一」大滿貫給現任市長林智堅團隊，批評林智堅任任在新建或拓寬道路橋樑工程、新建公共建築物和新設學校及新建立體停車場、新建都市計畫公園、園道和兒童設施部分都是五任市長「倒數第一」，呼籲市民看清「飾」政結果，不要再被矇騙。

林智堅辦公室主任張哲修表示，市長上任時面對市容衰敗、道路不平整，以及公共建設長期停滯等慘況，著重資本門的投入，尤其基礎建設的投資，已讓城市脫胎換骨，且將城市美學導入各項建設中。

這幾年不僅向中央成功爭取超過107億經費，任內從104年到107年，資本門支出預算145.4億元，相較100年到103年的120.4億元，高出25億元。林智堅帶領市府團隊展現的政績已帶給市民光榮感，不會因為抺黑就被抹滅。

張哲修說，林智堅市府團隊3年多來拓寬或新建道路橋樑、新建公共建築物都分別超過20件，新校園運動新設關埔小學、華德福實驗學校，還蓋將軍村停車場等四座停車場。掀綠計畫成功增加樹林頭公園等多座公園逾8000坪綠地，這些有感政績，都讓市民可以用得到、感受得到，更讓城市擁有光榮感。

參選新竹市長的市議會議長謝文進說，拿5任市長的政績比一比，在林政則時代不管是打通巷道、拓寬道路、新建道路橋梁就有162條，讓市民有感的施政成績，市民給予林政則7成得票率的連任做為肯定。而任期四年的蔡仁堅也拓寬光復路、改善中山高交流道出口及寶山路，並興建茄苳景觀大道。但林智堅任內只有13條的成績，還暫停香山區R1道路工程。

在新建公共建築物部分，前市長許明財雖花了近15億元蓋世博台灣館，但至少留下新公共建築物，但林智堅連蓋一座新的大型公共建築物政績都沒有，同樣是倒數第一。

在新設學校部分，關埔國小目前還在興建，卻已爆發新生入學之亂，工程施工已讓學生無法好好上課。同樣在新建立體停車場部分，林智堅一樣沒有作為，在新建都市計畫公園、園道、兒童遊樂園部分，林智堅也只有以容積移轉取得0.2公頃的公園，在都市計畫內，完全沒有新建一座公園。

謝文進諷刺頒發「倒數第一」大滿貫獎盃給帶著「林智堅」的面具者，呼籲市民擦亮眼睛，不要再被「飾」政矇騙了。

  • 參選新竹市長的新竹市議長謝文進諷刺現任市長林智堅市府團隊在多項指標是「倒數第一」，籲市民不要被「飾」政矇騙。（記者洪美秀攝）

    參選新竹市長的新竹市議長謝文進諷刺現任市長林智堅市府團隊在多項指標是「倒數第一」，籲市民不要被「飾」政矇騙。（記者洪美秀攝）

  • 參選新竹市長的新竹市議長謝文進諷刺現任市長林智堅市府團隊在多項指標是「倒數第一」，籲市民不要被「飾」政矇騙。（記者洪美秀攝）

    參選新竹市長的新竹市議長謝文進諷刺現任市長林智堅市府團隊在多項指標是「倒數第一」，籲市民不要被「飾」政矇騙。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅團隊則強調謾罵不會讓城市進步，這近4年來，市府團隊爭取及投入的各項建設都讓市民有感，也讓市民擁有城市光榮感。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅團隊則強調謾罵不會讓城市進步，這近4年來，市府團隊爭取及投入的各項建設都讓市民有感，也讓市民擁有城市光榮感。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅團隊則強調謾罵不會讓城市進步，這近4年來，市府團隊爭取及投入的各項建設都讓市民有感，也讓市民擁有城市光榮感。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅團隊則強調謾罵不會讓城市進步，這近4年來，市府團隊爭取及投入的各項建設都讓市民有感，也讓市民擁有城市光榮感。（記者洪美秀攝）

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