謝文進頒「倒數第一」大滿貫！市府：謾罵不會讓城市進步

2018-09-11 14:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市無黨籍市長參選人謝文進今天以市政比一比，頒發市政「倒數第一」大滿貫給現任市長林智堅團隊，批評林智堅任任在新建或拓寬道路橋樑工程、新建公共建築物和新設學校及新建立體停車場、新建都市計畫公園、園道和兒童設施部分都是五任市長「倒數第一」，呼籲市民看清「飾」政結果，不要再被矇騙。

林智堅辦公室主任張哲修表示，市長上任時面對市容衰敗、道路不平整，以及公共建設長期停滯等慘況，著重資本門的投入，尤其基礎建設的投資，已讓城市脫胎換骨，且將城市美學導入各項建設中。

這幾年不僅向中央成功爭取超過107億經費，任內從104年到107年，資本門支出預算145.4億元，相較100年到103年的120.4億元，高出25億元。林智堅帶領市府團隊展現的政績已帶給市民光榮感，不會因為抺黑就被抹滅。

張哲修說，林智堅市府團隊3年多來拓寬或新建道路橋樑、新建公共建築物都分別超過20件，新校園運動新設關埔小學、華德福實驗學校，還蓋將軍村停車場等四座停車場。掀綠計畫成功增加樹林頭公園等多座公園逾8000坪綠地，這些有感政績，都讓市民可以用得到、感受得到，更讓城市擁有光榮感。

參選新竹市長的市議會議長謝文進說，拿5任市長的政績比一比，在林政則時代不管是打通巷道、拓寬道路、新建道路橋梁就有162條，讓市民有感的施政成績，市民給予林政則7成得票率的連任做為肯定。而任期四年的蔡仁堅也拓寬光復路、改善中山高交流道出口及寶山路，並興建茄苳景觀大道。但林智堅任內只有13條的成績，還暫停香山區R1道路工程。

在新建公共建築物部分，前市長許明財雖花了近15億元蓋世博台灣館，但至少留下新公共建築物，但林智堅連蓋一座新的大型公共建築物政績都沒有，同樣是倒數第一。

在新設學校部分，關埔國小目前還在興建，卻已爆發新生入學之亂，工程施工已讓學生無法好好上課。同樣在新建立體停車場部分，林智堅一樣沒有作為，在新建都市計畫公園、園道、兒童遊樂園部分，林智堅也只有以容積移轉取得0.2公頃的公園，在都市計畫內，完全沒有新建一座公園。

謝文進諷刺頒發「倒數第一」大滿貫獎盃給帶著「林智堅」的面具者，呼籲市民擦亮眼睛，不要再被「飾」政矇騙了。