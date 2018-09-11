綠營要求為公投連署道歉 國民黨促拿出資料證明

2018-09-11 14:55

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團要求國民黨公開3項公投案連署書影印存檔、查對筆跡，調查並移送偽造文書人士，國民黨文傳會代理主委唐德明回應，民進黨實在太可笑了，憑什麼依據武斷的推論，惡意的揣測，就要求國民黨做調查，難道民進黨真的這麼怕公投綁大選，一定要無所不用其極嗎？

對於民進黨團要求向被連署當事人與往生者家屬公開道歉，唐德明表示，由於是向全國廣泛連署，黨部只負責回收整理，究竟是誰去連署，被連署之人是誰，都無資料可查，況且連署書有哪些狀況，還要等中選會公布後才會清楚，他要求民進黨團應該拿出資料，證明究竟是哪些被連署當事人與往生者家屬的權益被侵害，「沒有資料證據就胡言亂語，才是最該道歉的人。」

有關中選會主委陳英鈐昨日表示，部分戶政機關回報，有6成連署書有大量抄寫情形，唐德明表示，戶政事務所人員都說了，連查對都還沒有開始，哪來的數據？可笑的是，民進黨卻好像抓住了從鵝毛變成大鵝的證據了，藉題發揮，顛倒黑白，實在不是一個完全執政的執政黨應有的格局。

他說，中選會必須依法行政，該剔除就剔除，隨便對外放話，就已經是大不該了，民進黨團還立刻配合演出，不能不讓人民懷疑動機，況且民進黨究竟是憑哪一點，可以要求國民黨調查？