科學園區同業公會挺楊文科 盼再造下一個30年榮景

2018-09-11 14:33

［記者黃美珠／竹縣報導］再爭科學園區在台灣下1個30年的榮景，科學園區同業公會今天由理事長沈國榮、副理事長李金恭、顧問宣明智、以及監事長謝其嘉等代表，共同公開表態支持國民黨新竹縣長參選人楊文科。而楊文科也再次強調，他如果當選，施政理念就是「經濟好！一切都好」，願意發揮他過去參與，實現了台灣科技產業從萌芽到壯盛的實務經驗，跟產業界青年才俊攜手，共同再造新竹科技聚落前景。

台灣科學工業園區科學工業同業公會發出的共同推荐聲明中指出，「楊文科肯做事、能做事、有擔當，且深入瞭解縣政與科學園區的發展」、「因為新竹園區在全球知名度及影響力戰略位置重要，必須要有好的地方政府領導人」。

他們當中除宣明智已經是楊文科競選總部的顧問團團長，前工研院董事長蔡清彥上月底以親自陪同楊文科登記參選來表達支持。

楊文科陣營轉述1名不願具名的支持者說，楊文科服務竹科、中科管理局20多年，積極協助解決各廠商的困難，卻從未收取一毛回扣手續費，從没拿過請求協助者的1張股票，這是他們今日願意站出來相挺的原因。

楊文科說，他如果當選，會延續縣府執行、即將完成的高鐵橋下道路新建工程第2期，而續闢第3期直通園區力行路。

也會改善出入園區交通，實施「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」等，並連結園區資源，協助新竹縣的偏鄉教育，例如之前幫忙嘉興國小義興分校合唱團赴維也納揚名國際的前例等。

也計畫促成大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄的簽署，用爭取科技界來補強公部門的不足，進而為新竹縣鄉親開辦更多福利。

至於對科技產業界，他想要做的就是：拓展新技術應用領域（如AI、大數據、物聯網、軟體服務），利用新竹科技走廊的既有架構，延伸推動台灣之心產業發展重鎮，在交通改善、人力培育、用地擴充與水電供應的確保上，結合科技部「科學園區未來十年規劃藍圖」，再造新竹科技聚落下一個30年的榮景。