吳音寧到議會報告市場改建 議員內訌先吵1小時

北農總經理吳音寧日赴議會報告第一果菜批發市場改建案。（記者羅沛德攝）

2018-09-11 14:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕第一果菜市場改建案吵得沸沸揚揚，台北農產運銷公司總經理吳音寧及北市副市長、北農董事長陳景峻今天到議會財政建設委員會報告改建，列席的國民黨議員陳重文未先討論市場改建主題，開罵虧損及退休準備金的事情，委員會召集人鍾小平也一塊罵，要吳跟陳先為自己的失當作為道歉，讓陳反問「我們哪裡失當，我們道甚麼道歉？」而隨後出席議員也不滿會議過程，認為今天是討論北農改建，若不討論就該解散，但因為議員不停內鬨，召集人也無法控制各自議員發言，無黨籍議員林瑞圖一氣之下就離席。

會議表定上午10時開始，但因為等候議員及陳景峻列席，所以遲至10時20分開會，而經過議員爭論，遲到11時才開始討論主題。

國民黨議員應曉薇、林瑞圖均表示，今天是來討論市場改建案，但都在討論跟主題無關的事情，氣憤說會議根本開不下去，隨後直接離開。民進黨議員高嘉瑜也說，財建委員會找了非委員會成員的陳重文來對吳音寧進行人身攻擊，也不符合議事程序。

而此時，陳景峻表示將回市府開市政會議，希望可以批准離席，但議員們又再吵一次。如無黨籍議員陳建銘、民國黨議員徐世勳都認為陳可以離開，但高嘉瑜及民進黨議員簡舒培又要求須留下報告。

陳景峻表示，第一果菜市場改建去年就通過預算，主責為工務局跟產發局負責，而因為規劃案沒有送到董事會討論，所以自己不清楚。他對於吳音寧沒有跟他報告或提前雙首長會議報告都尊重。

當簡舒培追問關於陳景峻是否有出席5月18日的會議時，陳未答就離開，讓簡大罵「沒有我們經過我們同意就這樣走囉！」

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