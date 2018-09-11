蔡總統讚國際獅子會台灣總會 國民外交扮演重要先鋒

2018-09-11 12:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見國際獅子會台灣總會MD300各區總監及領導獅友，肯定獅子會無私付出的服務理念與行動，也期許未來國際獅子會台灣總會繼續發揮同舟共濟的精神，與政府一起努力，提供更好的社會服務。

總統指出，國際獅子會一直都秉持著〝WE SERVE〞的理念，哪裡有需要，服務就往哪裡去。獅友們除了在本身專業領域有傑出表現外，也非常熱心公益，令她相當感謝。她相信無私的關懷及無我的付出，也是整個人類社會可以不斷前進、不斷發展的重要動力。

針對獅友們的3項重要成就，總統特別表達謝意。總統說，獅友們的第一項成就，是扮演國民外交的重要先鋒。國際獅子會是全世界最大的國際性服務社團，台灣國際獅子會在國際上也非常活躍，參與很多社會服務的工作。感謝獅友們用行動讓世界更認識台灣。尤其在去年，當時的台灣總會到芝加哥參與年會，遭到中國打壓。但是獅友依然堅守立場，讓台灣在國際上保持一定的空間，這份精神讓她相當感動。

總統表示，獅友們的第二項成就，是成立台灣優先的獅子會台灣基金（LCTF）。台灣總會在國際上出錢出力，可是台灣有狀況的時候，申請到的善款不是太少，就是太慢才下來。所以獅子會台灣總會成立了獅子會台灣基金（LCTF），專門用來捐助台灣所發生的各種急難狀況，讓更多有需要的民眾，可以更快速、更直接地得到幫助。這種急公好義的行動，完全體現了今年度「服務第一‧榮耀獅譽」的主題，也呼應了獅子會百年來的服務精神，更讓國際獅子會的精神在台灣落地生根，而且發揚光大。

總統進一步指出，第三項令她感佩的成就是勇於救災。國際獅子會是民間單位的表率，不論是地震或是淹水，都能看到獅友們一馬當先，前往受災地區提供支援跟服務。政府已經推行了很多重要的政策，但是也需要有這麼熱心、積極及行動力的民間團體，來與政府協力配合，才能把愛心及溫暖延續出去，傳遞到台灣每一個角落。

最後，總統也期待未來國際獅子會台灣總會，繼續發揮同舟共濟的精神，與政府一起努力，提供更好的社會服務。她再次感謝獅友的付出，也祝福該會會務蒸蒸日上。