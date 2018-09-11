盧秀燕陣營「重現」梨山海陸大餐 中市府：自導自演的鬧劇

國民黨籍台中市長參選人盧秀燕的發言人蔣豐懋，召開「林佳龍梨山後援會海陸大餐還原」記者會，「重現」當時菜色，指1桌1萬元。（記者廖耀東攝）

2018-09-11 12:37

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營緊咬台中市長林佳龍梨山後援會餐會是賄選，今日重現當天餐會海陸大餐菜色，並表示，經向約10家業者訪價，估計1桌要價1萬元。台中市政府新聞局長卓冠廷則表示，參選市長絕非自導自演的鬧劇，希望盧立委及國民黨自重。

國民黨近期不斷指控林佳龍7月20日參加梨山後援會，請300人吃海陸大餐，涉嫌賄選。盧秀燕競選總部今天再度招開記者會，重現當天的海陸大餐。

盧秀燕競選總部發言人蔣豐懋指出，根據市長室秘書在臉書的PO文及照片，總部拿著照片訪查10家餐廳業者，業者根據照片製作的海陸大餐，菜色有生魚片大拼盤、全雞燉魚翅、清蒸龍膽大石斑、活燒小鮑魚、蒜蓉小龍蝦、白灼活蝦、蒜味中卷米糕、陶盆大干貝、大蛤蠣、沙母什錦火鍋湯、清炒高山高麗菜及水果盤，估計1桌要價1萬元，假設1桌10人，對價關係就是1人1000元。

蔣豐懋也說，根據法務部發布的「賄選犯行例舉」第4條規定，「假借募款、聯誼活動或其他相類理由，提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席」，都算是賄選。總部已掌握當天影片、人證、事證，證據確鑿，請檢調盡速偵辦、勿枉勿縱。

對此，卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧立委及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧。

卓冠廷也說，針對盧陣營及國民黨一再地重複抹黑，林佳龍市長均已提告，也提醒盧陣營及國民黨，林市長不會姑息任何敗壞選風的抹黑行徑，台中市民更將以選票唾棄只知抹黑、拿不出具體政見的參選人。

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