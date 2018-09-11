質疑卡公投 藍委闖中選會找主委陳英鈐

2018-09-11 12:32

〔記者林良昇／台北報導〕中選會主委陳英鈐指國民黨提出的3項公投案有大量抄寫的情況，國民黨團書記長曾銘宗今表示，中選會在9月3日變更查核連署書須知，顯示中選會要介入審查，不符合程序正義，呼籲公務人員不要遵守，國民黨立委隨後前往中選會抗議，中但找不到陳英鈐，藍委放話要在中選會等整天，直到見到人。

國民黨團今早召開記者會，抗議陳英鈐對媒體指國民黨3項公投連署書有6成是人工抄寫，曾銘宗表示，公投送件後，中選會在9月3日變更查核連署書須知，顯示中選會要介入審查，不符合法治、不符合程序正義原則，該作業須知無法定效力。

曾銘宗指出，作業須知重點提及，要成立大量抄寫判定小組，判定偽造程序，但每縣市不一樣，有的縣市有成立、有的沒成立，到時候判定標準完全不一樣，連續多張濃淡相似也判定為重複抄寫，還有經查明有偽造加發3元獎金，等同於是鼓勵戶政人員刪除，但戶所人員不是鑑定專家，此作業須知已造成戶所人員重大壓力，不合法也不合理。

曾銘宗表示，中選會是獨立機關，必須稟於專業，依法行政，但陳英鈐以私下放話或接受媒體訪問的方式，貶低在野黨提出的公投案，淪為執政黨鬥爭在野黨的工具，國民黨團表示最嚴厲譴責，要求陳英鈐下台，對於中選會刻意抹黑，國民黨也不排除提告，保障每位簽署人表達意見的權利。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，公投連署書確實需要查核，但查核連署書須知判定原則中，規定有連續多張簽名字跡類似、墨色濃淡相似、顯然辨識可偽造等，這3項都是主觀認定，會讓公務員無所適從，逼公務員做政治表態。

吳志揚認為，陳英鈐政治性格非常強烈，不適合擔任主委，近期的放話根本是預設立場，試圖讓這公投案連署人數不足，他呼籲公務人員嚴守中立，作業須知於法無據，內容違背行政中立，不要配合遵守，否則會觸犯法律。

曾銘宗、吳志揚、國民黨立委黃昭順隨後到中選會找陳英鈐抗議，並殺到主委辦公室，但找不到陳英鈐，由中選會副主委陳朝建接待，陳朝建向藍委強調，中選會不會差別待遇，不會有任何個案上的差別，不會有法律外的個別立場，對任何人提案都採一致標準。

不過，藍委執意仍見找陳英鈐當面抗議，陳朝建則稱陳英鈐有會議，曾銘宗怒嗆，如果見不到主委，晚上就睡在主委辦公室，直到見到陳英鈐為止，藍委隨後把標語放在主委辦公桌上，高呼「落跑主委，出來面對」、「不要做政治打手」等口號，並持續在辦公室等陳英鈐。