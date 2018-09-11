國民黨公投案出現「死人連署」 民進黨要求法辦

民進黨立法院黨團今（11日）召開「KMT公投假連署 見笑轉生氣」記者會，立委李俊俋（右）、鄭運鵬（左）嚴正要求國民黨向被連署的當事人、往生者及家屬鄭重道歉。（記者劉信德攝）

2018-09-11 12:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中選會主委陳英鈐日前表示，部分戶政機關回報，有6成連署書有大量抄寫情形，國民黨團書記長曾銘宗批中選會刻意抹黑。對此，民進黨立法院黨團幹事長李俊俋痛批，國民黨送出的公投連署書，有2％的連署者死亡，甚至還有離婚的人「被」破鏡重圓，還有很多人的戶籍地址根本就錯誤，這已經涉及偽造文書，要求調查偽造文書的人士，依照公投法第13條法辦。

李俊俋說，據公投法第12條規定，連署人要親自簽名蓋章，不可以由特定人代為抄寫，公投法13條也規定，戶政機關可以根據此法條刪除不合格的連署書。

李俊俋表示，這次有超過2％的連署者死亡，甚至還有離婚的人「被」破鏡重圓，還有很多人的戶籍地址根本就錯誤，卻還是照樣抄寫，這涉及偽造文書，國民黨還「見笑轉生氣」，要求行政機關不能調查，這會不會太離譜？

民進黨團要求，第一、國民黨向所有「被」連署的當事人還有往生者家屬公開道歉。第二、國民黨聲稱，每份公投連署都有影印存檔，請公布影本讓大家看看筆跡有沒有一樣？是否涉及抄襲？第三、要求調查偽造文書的人士，依照公投法第13條法辦！

民進黨立院黨團書記長鄭運鵬要求，中選會、戶政事務所應該要從嚴查核，否則就是瀆職；如果任何人讓公務員登載不實，也會有刑責。希望國民黨團、國民黨立委，應該要求黨內組織系統，調查到底是誰抄錄黨員名冊。

鄭運鵬說，已經死亡的被連署者高達2％，戶籍地有誤者高達5％，國民黨應該清楚交代，也自我要求不可以違法，而不是要求行政機關不可以調查。