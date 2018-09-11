籲慰安婦案勿政治操作 黃偉哲：民進黨已曾提案要求列入教材

2018-09-11 12:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南慰安婦銅像爭議，引起各界關切。民進黨台南市長參選人黃偉哲今天受訪表示，早在2010年馬政府執政時期，當時民進黨主席為蔡英文，立法院民進黨團幹事長為賴清德，民進黨就提案要求列入國內國高中教材，但那時也沒看到中央政府有何反應，現在換黨執政了再來做這動作，他希望歷史事件回歸歷史，政治操作則可以免了。

黃偉哲表示，慰安婦這議題在台灣或許有不同看法，他給予尊重，但是所謂慰安婦是自願的說法，他則不認同，「就算有99個自願，只要有1個非自願，日本就欠台灣一個道歉。」而他也不樂見軍中樂園831這種事、有無強迫等，但這是另一個議題。

黃偉哲說，慰安婦事件單純是戰爭期間，日本軍方找台、韓等國家的女性當軍中慰安婦工作，不管怎麼來的，總是有相當多人是非自願的，這應該嚴厲譴責日本政府，但這與現在的日本政府沒有關係，不過日本政府態度是很重要的，願不願面對歷史，這很重要。

他強調，但是他也不歡迎任何政黨在這邊做政治操作，想要在選舉中牟取利益，他也要嚴厲譴責那名踢銅像的日本人。希望歷史事件回歸歷史，但不樂對此進行政治操作。

至於，藍營有人要求駐日代表謝長廷為此切腹，黃偉哲說，在2010時，他們提案時，當時政府沒作為，照這樣說「那要切腹的不就要排隊了」。駐日代表是代表國家，而國家的立場已藉由立法院的決議闡述得非常清楚，過去也有數次交涉的紀錄，也沒要求當時的馬政府做何動作，為何要求現在蔡政府做什麼動作？希望慰安婦的政治操作能免則免，讓選舉回歸市政。

他強調，讓歷史歸歷史，他也不會擔心因慰安婦銅像的設立，台南因此減少或增加1、2000個觀光客，他不會為了觀光就扭曲了歷史，他的立場是很堅定的。

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