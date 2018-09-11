批侯、蘇都更成績 時代力量：過去死當、未來像幹話

2018-09-11 12:07

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北市議員參選人陳志明、張祐銓、彭盛韶今天召開記者會，檢視朝野兩黨市長參選人侯友宜、蘇貞昌兩人過去都更的成效，及未來政策的內容，是「過去執行被死當，未來政策像幹話」，兩人都避重就輕，無視新北市最主要的高房價、高空屋問題；質疑兩人力推的居住政策，是要蓋更多市民買不起、住不到的房子嗎？

陳志明表示，侯友宜的「都更三箭」，只說要在主要幹道、捷運沿線、危老房要都更，卻沒有說明具體機制、作法，如何做好以前作不到的都更，「都更三箭根本是射後不理的空包彈」。他反問侯友宜滿意朱立倫任內的都更成績嗎？

張祐銓指出，蘇貞昌引以自豪的新板特區都更成績單，正是新北市過去都更弊病的縮影：豪宅林立、推高房價，弊病直接反映在另一個蘇貞昌力推的開發「新莊副都心」，有高達3成的空屋。蘇貞昌提出的「都更五引擎」雖較侯友宜具體，但能否落實令人懷疑。

張祐銓表示，以都更財務資訊透明、利潤回饋住戶為例，希望蘇貞昌能具體去說服民進黨立院黨團，在本會期力推並完成都更條例修法，納入都更結案要有查核報告，財務才能透明，才會將利潤真的回饋給住戶。

彭盛韶總結指出，都更不是解決新北市居住問題的關鍵，不論是三箭或五引擎都沒有幫到需要都更的「弱勢住戶」，關鍵是欠缺中繼住宅、租屋補貼。他以北市斯文里都更案為例，北市府發放3年租金補貼、權狀1坪換室內1坪，並規劃中繼住宅，不論是三箭或五引擎都沒有著墨這些具體措施。

時代力量以韓國的首爾為例，7％的社宅中，1/4是透過都更法規強制分回，台灣敢跟進立法強制分回嗎？如果不敢要求建商，有回饋社宅才給都更容積獎勵，那同步公共設施等於是講幹話。