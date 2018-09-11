侯友宜談都更：中央應給地方愈多自治權力

2018-09-11 12:04

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今（11日）天上午9點許前往板橋區幸德市場掃街拜票，他受訪時指出，中央政府應給地方愈多都更的自治權力。

侯友宜近期政見主打「都更3箭」，強調新北市現有67萬戶屋齡30年以上的老舊房屋，都更有其急迫性和必要性。

侯友宜今被問及其對都更的相關主張，他指出，每個地區的危老建築、土壤液化情形不一樣，中央政府應該要將都更自治權力下放給地方，讓地方有較大的權限去做防災型都更應變，讓城市風貌不一樣。