競選廣告遭拆？工務處：是公共使用通行道路

2018-09-11 11:53

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市議員參選人田雅芳位於明湖路旁的兩處選舉廣告，8日疑在無預警情況下遭市府工務處拆除，田認為懸掛區域非公共用地，市府應無權拆除，已蒐證提告，但工務處則強調，拆除地點屬道路養護範圍，並無違法。

工務處副處長曾嘉文指出，田雅芳懸掛競選廣告的位置屬於道路上邊坡，無論土地的權屬是屬於私人或公家，本身現況是公共使用通行道路，而該區域依「市區道路管理自治條例」，屬於工務處養護範疇。

至於田雅芳提出其他候選人也有懸掛廣告物多年，至今卻未拆疑問，工務處將派員了解，查明屬實若違法也將一併拆除。

民政處副處長林柏志指出，競選廣告物必須於法定競選活動期間（11月14至23日）設置，其地點不能在隧道、地下道、橋樑或其他妨礙交通秩序及公共安全處所，至於競選活動期間以外的設置辦發，將回歸到各級權責機關。

田雅芳指出，她在明湖路煙波飯店斜對面及一間加油站旁山壁掛廣告，確認過都是私人土地非公有地，但廣告上架才3天，就被工務處人員開貨車拆除，理由是非競選期間不能掛廣告。

田雅芳認為，這個理由她不能接受，放眼望去市區到處都是競選看板，且明湖路邊坡上甚至還掛著多年前一名議員候選人的陳舊競選廣告，唯獨她的被拆除，因此報警提出竊盜、違反選罷法、瀆職告訴。