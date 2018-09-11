傳欲探望遭扁否認「躺著也中槍」 柯P：我是站著也中槍

2018-09-11 11:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕日前傳出台北市長柯文哲20日到高雄演講，將順道探望前總統陳水扁，不過消息一出卻遭阿扁打臉表示，他看不懂為什麼會有這則假新聞，笑說自己在家躺著也中槍！他還強調自己當天沒空，絕對不可能見面。

對此，台北市長柯文哲今早受訪不以為意說，沒關係啦，「我是站著也中槍，實在是。」

媒體追問能保證這次南下不會去見阿扁？柯苦笑透露在報紙上看到行程，還問市府顧問蔡壁如，「有排嗎？」「沒有啊！」，既然沒排怎麼會有這消息，很奇怪。柯最後重申，這次沒有安排，但平常有時間都有找他（阿扁）。