反對深澳電廠重啟 侯友宜：不能守護新北市民健康如何說城市治理

2018-09-11 11:13

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午9點赴板橋區幸德市場掃街拜票。侯友宜受訪時強調其反對深澳燃煤電廠立場，同時批評競爭對手、民進黨新北市長參選人蘇貞昌支持中央政府決策，「不能守護新北市健康的人，如何說他有辦法城市治理」。

侯友宜繼續跑「百市萬攤跑起來」掃街拜票行程，今天上午抵達板橋區幸德市場，獲得攤商、民眾熱烈歡迎，許多民眾見到侯友宜本人是又驚又喜，爭相和他合照，大喊「凍蒜」、「支持你」，現場也有衣物攤商熱情地拿出衣服，請侯友宜在其上簽名留念。

侯友宜掃街拜票前受訪，其被問及「稱蘇貞昌選舉經驗豐富」等問題時，侯友宜表示，新北市民有一半反對深澳燃煤電廠，老縣長明明知道市民是反對的，卻要支持蔡總統、賴院長去興建，「不能守護新北市健康的人，如何說他有辦法城市治理」。

「從頭到尾為了守護新北市民健康，我反對蓋深澳電廠」，侯友宜強調。

侯友宜說，新北市這麼多年來由其和團隊所有的人興建國民運動中心、公共托育托老，甚至做老縣長以前不敢做的、沒做的，對一些釀空污的瀝青廠、色情行業進行掃蕩，這些民眾都看在眼裡，「我對城市治理是充滿信心」。

環保團體綠色和平今天上午在台大醫院國際會議中心召開「深澳燃煤電廠健康衝擊評估記者會」。