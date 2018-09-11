日台交協再遭統促黨潑漆 李承龍等3人5萬元交保

統促黨成員李承龍，訊後被諭令5萬元交保。（記者錢利忠攝）

2018-09-11 10:43

［記者錢利忠／台北報導］因台南慰安婦銅像遭踹事件，台南市議員謝龍介及統促黨成員，昨天前往日台交流協會抗議，活動原應在中午12點結束，但統促黨成員李承龍等4人，卻在昨晚6點多跑去協會前潑漆，衝突中波及3名員警及多名警衛，李承龍等4人昨被依妨害公務、傷害、公然侮辱等罪移送台北地檢署複訊，訊後僅徐哲夫被諭令限制住居、李承龍、邱晉芛、蔣志豪等3人，均被依妨害公務、毀損等罪諭令5萬元交保。

涉嫌潑漆的統促黨成員分別為李承龍、邱晉芛、徐哲夫、蔣志豪，其中李、邱2人曾犯下砍八田與一銅像等案；昨晚6點多，疑因不滿日方未對台南慰安婦銅像遭踹事件道歉，竟開宣傳車前往日台交流協會撥漆。

檢方調查，3名保六的駐衛警及多名警衛，以及管委會主任等人在制止李承龍等4人時，遭李等人辱罵，包括身體多處以及眼睛周遭也被潑漆。

李承龍等人潑灑的油漆成分，水性及油性兼有，為藍、白、黃3色，日台交流協會已派人刷洗復原；該大樓管委會主任因被潑滿整臉的漆，眼睛疼痛，也送醫清洗檢查，所幸無大礙。

日台交流協會今年已是第二度被潑漆，上次發生在3月7日，統促黨成員因不滿台灣漁船被驅離而前往潑紅漆。