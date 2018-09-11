批新北都更牛步 蘇貞昌：審議過程常出爾反爾

蘇貞昌說，新北市都更牛步的原因，就是有時一個委員就把大會通過的案子擱置、慢下來又重來。（記者邱書昱攝）

2018-09-11 10:28

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市都市更新政見成為藍綠攻防，國民黨新北市長參選人侯友宜呼籲，中央能夠給予雙北多一點自治權力。對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受訪時說，新北之所以慢、亂，就是市政府審議過程經常出爾反爾導致牛步化，「我們覺得市民不用再等待，換人比較快。」

蘇貞昌說，其實新北市的都更是有很大空間可以努力，常常看到市政府在審議的過程中，有時一個委員就把一個大會通過的案子擱置、慢下來又重來，很多地方捷運已經通車好多年，都更卻沒有做，過去常常說甲案也好，乙案也好，拖延案最不好。

除了都更政見，侯友宜也指政治人物要與時俱進，現在想法和做法都不合時宜。蘇貞昌則回應，會不會做事已經過檢驗，看到這8年來新北市變成後段班，市民一定很懊惱，也對於都更有很大期待，團隊提出新的、有內容政策，獲得熱烈的迴響，會繼續努力讓選民看見誰會做事。

另一方面，蘇貞昌競選團隊推出第二波戰袍，他開心地說，大家很有創意又很能設計，設計的衣服既好看又有功能性，這還是世足賽等級的衣服，很多同仁穿著還可以逛街看電影，很受歡迎，像這樣的團隊未來如果能為市民服務，那一定會讓新北更新更有活力。