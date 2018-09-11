有效攔截中國飛彈！「弓三增程型飛彈」性能及射程大升級

「天弓三增程型防空飛彈」已完成測試驗證，提升射程及抗干擾等性能，未來將可有效攔截中國東風21型中程彈道飛彈。圖為天弓三型飛彈。（圖擷取中科院官網）

2018-09-11 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國解放軍軍機繞台及飛彈威脅，國軍逐步將愛國者飛彈移往花東地區，另外，原部署在花東的鷹式飛彈也將逐步汰換，換裝為中科院研發的天弓三型防空飛彈，而目前「天弓三增程型防空飛彈」已完成測試驗證，提升射程及抗干擾等性能，未來將可有效攔截中國東風21型中程彈道飛彈。

根據《上報》報導，國防部以代號「強弓專案」執行天弓三增程型防空飛彈研發計劃，已在今年完成全彈實測，未來只要空軍飛彈指揮部提出需求，經國防部核定後，天弓三增程型防空飛彈即可進入量產階段。

知情人士指出，天弓三增程型防空飛彈與天弓三型飛彈差異在於增程型採用兩節式火箭推進器、彈體部分輕量化，可讓射程變得更遠，射程高度從天弓三型飛彈的45公里，增程到70公里，攔截中程彈道飛彈的「反飛彈能力」也獲得增強，提高攔截目標精準度。

不過知情人士表示，天弓三增程型防空飛彈因採用兩段式火箭推進器，在彈體長度及體積上都比天弓三型飛彈來得大，所以未來若要生產天弓三增程型防空飛彈，發射載具也必須重新設計。