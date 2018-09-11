台東縣長選情傳中國遙控？ 網爆藍營吳俊立挺饒慶鈴內幕

前台東縣長鄺麗貞（左三，穿粉紅背心者）上月31日，在年底選舉登記最後一天，託人完成登記，以無黨籍身分參選，在政壇丟下震撼彈。（資料照）

2018-09-11 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍前台東縣長鄺麗貞在年底九合一選舉登記截止最後一天，託人以無黨籍身分登記參選台東縣長，此後人間蒸發神隱至今，鄺的丈夫、同是前台東縣長吳俊立也稱聯絡不到她。對此，有網友在臉書指出，吳俊立之所以會支持國民黨台東縣長參選人饒慶鈴，疑似和中國的商機有關。

陳姓網友7日在臉書PO文指稱，前立法院副院長饒穎奇為了女兒饒慶鈴要選台東縣長，急著在地方招兵買馬，想拉攏逐漸淡出台東政壇往中國發展、但在地方仍有影響力的前縣長吳俊立。饒穎奇認為吳急著想打通中國的政商人脈，因此在今年6月底安排吳到釣魚台和中共政治局常委、全國政協主席汪洋及國台辦主任劉結一見面，「吳、鄺夫妻均前往，饒穎奇夫婦也陪同」。

陳姓網友指出，據說劉結一現場答應，未來會協助吳俊立拓展在中國事業，但前提是，「一定要全力支持饒穎奇的女兒饒慶鈴，若饒的女兒落敗，吳在中國事業也就...」，甚至還比出一個掐脖子的手勢。

「吳俊立回台後，就擔任饒慶鈴競選後援會的會長，吳的人馬也有多人加入饒的競選陣營。」陳姓網友直言：「此趟中國行有沒有關係？自己發揮想像力吧。」他也分析，鄺麗貞會託人登記參選，是因為和饒家有著10多年來的恩怨，而丈夫吳俊立又將受制於人，也難怪她會一怒之下擦槍走火。

根據《三立新聞》報導，針對陳姓網友暗指中國對台東縣長選舉間接下指導棋，吳俊立與饒穎奇9日隔空回應，6月到中國去，單純是去討論台東農產品賣到中國的問題而已，無關選舉。