統促黨潑漆日台交協 外交部譴責破壞行為

2018-09-10 20:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕中華統一促進黨人士今天傍晚突襲日本台灣交流協會丟擲油漆球，大量白色、黃色、藍色油漆嚴重破壞日台交協建物，並造成大樓管理員受傷。外交部今天晚間發布新聞稿對此表達遺憾與譴責。外交部呼籲各界和平理性表達訴求，切勿訴諸暴力或非文明手段。

國民黨於台南豎立全台首座慰安婦銅像，後續爭議不斷。日本「慰安婦真相國民運動」幹事藤井實彥上週到國民黨台南市黨部遞交質問狀，國民黨批評其幹事藤井實彥「踢了慰安婦銅像一腳」。國民黨南市黨部主委謝龍介今天上午並率大批人馬到日本台灣交流協會抗議，統派團體也向交協建物砸雞蛋，要求日本駐台代表就此事道歉。

藤井實彥晚間在臉書發表聲明，澄清自己沒有踢慰安婦像，而是遭到國民黨捏造圖像，提出強烈抗議。

中華統一促進黨代表、台北市議員參選人李承龍，今天傍晚則又率3、4名統派人士，返回日台交協，突襲抗議。李承龍在臉書「白色豪門企業」發布抗議過程影片，表示為了「捍衛中華民族尊嚴」，抗議日本人亂踢慰安婦銅像，向日本在台協會潑漆。

抗議人士向交協建築物丟擲油漆球，大量白色、黃色、藍色油漆嚴重破壞建物，並造成大樓管理員受傷。過程中抗議人士不斷透過大聲公叫囂「日本人、你們難道不知道台灣的阿嬤受了多少委屈？以為台灣人好欺負嗎？」警察制止抗議人士暴力行為時，則遭反嗆「這是我們的言論自由」。

外交部晚間發布新聞稿表示，統一促進黨人士前往日台交協示威抗議，外交部對相關人士造成破壞，並造成無辜人員受傷的行為，表達遺憾與譴責。外交部也已即協調警方加強維安執法，以確保該協會及大樓相關人員的人身與財產安全。

外交部強調，我國為民主法治國家，充分尊重國人表達意見的自由與權利。外交部鄭重呼籲社會各界應以和平理性的方式表達訴求，切勿訴諸暴力或非文明手段，危及人身安全或破壞他人物品與財產，以免觸犯法律並損及國家形象。