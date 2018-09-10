「柯文哲為什麼對吳音寧這麼壞？」 學者提2點分析…

陳尚志在臉書表示，他猜測，柯文哲在吳音寧上看到最恐怖的事：一個和自己完全相反的人。同時還是個擊不倒的相反的人。（記者簡榮豐攝）

2018-09-10 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲連日以來對北農總經理吳音寧態度愈發不耐煩，頻頻出現「懂什麼東西」、「又要發脾氣了」等言論，對此中正大學政治學系副教授陳尚志在臉書上表示，「真搞不懂柯文哲，為什麼幾個月來對吳音寧越來越壞？」他提出2點分析。

第一果菜批發市場改建風波持續延燒，北農與北市府也因此鬧得不可開交，日前吳音寧在臉書上傳改建提議，又引來台北市長柯文哲不滿，柯文哲認為「妳是體制內的總經理，不是還在搞農運。」主張吳音寧應在董事會報告、向市政府產業局與工務局聯合會議報告。

對此陳尚志在臉書表示，他猜測，柯文哲在吳音寧上看到最恐怖的事：一個和自己完全相反的人；同時還是個擊不倒的相反的人。

陳尚志分析，柯文哲在宿舍研讀醫學、叫談政治的同學不要吵他時，吳音寧已在街頭上關心台灣的民主化；當柯文哲拿著手術刀要求急診室裡的SOP時，吳音寧在體制外試圖改變台灣的農村。

陳尚志指出，當柯文哲不滿國民黨政府對他在台大醫院失誤移植愛滋病患器官一案的追殺，決定參選台北市長時，吳音寧則出版25萬字的《江湖在哪裡？》一書，細數台灣農業社會變遷史，解釋地方黑金政治對台灣農業毀滅性的破壞，與台灣在戰後五十年的變遷與農民的困境。

「你懂什麼？」

陳尚志點出，在讓台灣前進的路上，「柯文哲先生要扮演什麼角色？或能扮演什麼角色」？恐怕他自己還要好好想想清楚。