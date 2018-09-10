台灣與盧森堡簽度假打工計畫 每年40名額

2018-09-10 23:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天宣布我與盧森堡完成簽署「青年度假打工計畫協議」，盧森堡是全球第16個與我簽署度假打工協議的國家。未來我國與盧森堡每年互相給予對方40個18歲至30歲青年名額，可赴對方國家度假打工一年，盼藉此深化台灣與盧森堡民間交流。

外交部晚間發布新聞稿指出，中華民國（台灣）與盧森堡大公國於8月21日完成異地簽署「青年度假打工計畫協議」。盧森堡是繼德國、英國、愛爾蘭、比利時、匈牙利、斯洛伐克、波蘭、奧地利、捷克及法國後與我簽署該項計畫協議的歐洲國家。是歐洲第11個、全球第16個與我簽署該項協議的國家。

外交部表示，根據該計畫，我國與盧森堡每年將給予對方18至30歲間的青年40個名額，赴對方國家進行為期1年的度假打工計畫。計畫正式實施日期及相關申請辦法將於本年底前擇期另行公告。

外交部說，台盧簽署此協議，再次彰顯外交部推動國際青年交流的具體成果，盼藉此計畫深化台盧兩國民間互動。兩國青年未來可透過觀光旅遊、短期打工或自費短期遊學等方式，前往對方國家學習語言，深入體驗當地文化、風土民情、生活及社會脈動，增進對彼此的瞭解及友誼。

盧森堡大公國為位於西歐的內陸國家，與比利時、法國及德國接壤，使用法語、德語及盧森堡語，地處歐洲文化的交會口，除深富文化底蘊及藝術氣息外，同時為歐洲重要的金融中心，歐盟許多機構也設址於盧國首都盧森堡市。