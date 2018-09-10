檢察長拜會林佳龍 林呼籲停止惡質選風

台中地檢署檢察長張宏謀（左）拜會台中市長林佳龍 。（記者張菁雅攝）

2018-09-10 21:45

〔記者張菁雅／台中報導〕台中地檢署檢察長張宏謀今日下午拜會台中市長林佳龍，進行例行性的反賄選宣導，針對媒體詢問國民黨陣營接連以刊登廣告、電話民調方式抹黑林佳龍賄選，張宏謀不願多說，僅表示，個案會以個案處理。

張宏謀今天與警察局長楊源明、台中市調查處長單培祥一同拜訪林佳龍，擔任林佳龍競選總部主委的立法院副院長蔡其昌也到場。

張宏謀表示，市長選舉已登記結束，檢警調將一一拜會3位參選人，宣誓反賄選決心，如地方支持者或樁腳有使用暴力、金錢及不正當行為影響選舉，一定偵辦到底。

媒體會後詢問，有參選人陣營採取「假民調真抹黑」方式，該如何處理？對此，張宏謀僅表示，個案會以個案處理。

林佳龍嚴正呼籲，台中是陽光城市，必須停止負面手法，無論是剪接式抹黑、網路上登廣告，最近還出現新的電話民調抹黑。他指出，電話民調抹黑做法粗暴地置入負面抹黑，傷害市民及候選人，須盡快遏止惡質選風，否則台灣的民主會受到長遠的傷害。

蔡其昌則說，對手陣營使用「假民調真抹黑」手法，許多市民不能接受，希望檢調單位能有一致性的做法，並盡速有所作為，扭正敗壞選風。