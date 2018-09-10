日男涉踢踹慰安婦銅像 未來恐遭禁止入境

藤井實彥涉嫌踢踹銅像。（取自謝龍介臉書）

2018-09-10 18:56

〔記者王冠仁／台北報導〕日本籍男子藤井實彥遭人指控本月6日前往台南市國民黨黨部外，涉嫌用左腳踢踹慰安婦銅像。事件曝光後引起軒然大波，今天甚至有人前往台北市的日本交流協會外抗議。不過，移民署指出，藤井實彥已在本月8日搭機出境。

由於目前有人對他提告毀損，移民署屆時將根據司法機關調查事實判決結果，依據入出國及移民法等相關規定，藤井實彥恐被禁止入境，移民署也不排除將會商外交部，將他列為不適用免簽證來台之不歡迎對象。