KMT台南兩黨部房地925二度法拍 底價為首拍九折

台南地方法院將於九月二十五日上午第二次拍賣查封的國民黨南市黨部建物與土地。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-09-10 19:35

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨因積欠黨工退休金、薪資，台南市區與新營區黨部兩處房地在今年5月遭到黨工聲請法院查封，9月4日台南地方法院首度對查封的南市黨部與新營區黨部兩處房地拍賣，結果無人投標而流標。台南地院已訂9月25日上午第2次拍賣，兩處房地二拍底價是首拍打9折。

台南地院表示，因為聲請法拍的債權人迄今未對打9折的底價表示異議，二拍底價已初訂，台南市黨部房地部分，二拍底價為1億1851萬2千元；新營區黨部房地部分，二拍底價為1億2766萬5千元，第二拍時間為9月25日上午9點起在該院5樓第2投標室現場投標、10點半開標。

國民黨中央積欠305位黨工退休金、薪資未發，被黨工委託律師告到台北地院聲請查封黨產拍賣清償，台南地院受託在今年5月23日查封台南市黨部與新營區黨部房地，9月4日第一次拍賣，台南市區黨部房地底價1億3168萬元及新營區黨部房地底價1億4185萬元，但無人投標，台南地院只好另訂時間二次拍賣。

國民黨南市黨部並在房地遭查封後出招在黨部旁空地設置日軍台籍慰安婦紀念銅像，引發日本方面高度關切，日前並有日方代表到場涉嫌腳踢銅像，得知此事的南市黨部主委謝龍介大發雷霆、今天率眾到台北日本交流協會抗議。國民黨還聲明指市黨部旁慰安婦銅像的土地已租給1家廣告公司，市區與新營兩地黨部不動產都訂有租賃、出借契約，基於「買賣不破租賃」原則，為免日後引發法律糾紛爭議，請社會各界不要投標購買黨部不動產。

台南地院說明，國民黨兩處黨部房地有部分訂有出借、租賃契約或供通行使用，這部分不點交；慰安婦銅像與看板是黨部在法院查封後才設置的，銅像與看板的土地空間是黨部出租給承嶸企業，依拍賣公告記載，此範圍土地不列入拍定後的點交範圍，日後如有拍定人可以另行訴訟要求排除地上物、返還土地。