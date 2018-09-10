柯P釋5萬兼職缺僅限退休公教？姚文智「六問」柯文哲...

2018-09-10 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革7月上路，不少退休公教人員權益因此受到影響。台北市長柯文哲為因應此事，要求幕僚提出計畫，盤點5萬多個兼職缺，且優先任用退休公僕。對此民進黨台北市長參選人姚文智在今晚提出「六問」，要求柯文哲盡速公布詳細的計畫內容，別為了選舉，弄出一個詐欺方案。

鑑於年金改革影響退休公教人員，柯文哲今要求幕僚規劃「加強照護關懷退休人員方案」，將釋出5萬多個兼職缺，且優先任用退休的公教人員。姚文智今（10）日上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪時表示，最近柯文哲負面新聞頻傳，認為柯是為了轉移焦點才拋出這項議題。

姚文智今日傍晚也針對此事在臉書發文，對柯文哲提出「六問」，要請柯文哲說明清楚，五萬職缺是人數還是人次，同時相關經費又從何而來？其次，姚文智質問，為什麼工作機會只提供給退休的公教人員？而這樣的做法是否已涉及就業歧視？

最後，姚文智也希望柯文哲表明自己對年金改革的立場，並且質疑柯文哲，當初說好要幫年輕人創造的工作機會在哪裡？

姚文智在文末也呼籲柯文哲針對他「六問」說明清楚，並盡速公布相關計畫的內容。姚文表示，希望柯文哲「不要為了選舉，弄出一個『壓迫現職者』、『欺騙退休者』、『排擠尋職者』的詐欺方案」。

姚文智臉書全文