「踹」慰安婦銅像是捏造？友人貼照片辯稱：他腳麻

藤井實彥的友人貼出不同角度的圖，表示藤井只是腳麻在做伸展動作，還用一隻手扶著腳。（圖擷自Shun Ferguson Fujiki臉書）

2018-09-10 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本極右派團體代表上週前往國民黨台南市黨部，幹事藤井實彥更對著慰安婦銅像「踢了一腳」，畫面曝光，激來不少台人反彈。不過最近藤井實彥的友人發文表示，藤井只是腳麻在做伸展動作，更指責國民黨捏造謊言。

「慰安婦的真實國民運動組織」理事藤井實彥的友人藤木今天在臉書表示，台灣媒體報導藤井踢慰安婦銅像一事，但國民黨議員謝龍介的照片、影片都是從背後拍攝。他表示，如果是從正面來看就可以知道踢慰安婦並非事實，藤井實彥只是因為麻木在伸展雙腿。藤木也貼出藤井實彥當時「伸展」的正面照片，並表示若從這個角度看來，藤井其實還用手扶著自己的腳，他表示，藤井的髖關節一直不好，這是他常會做的動作。

藤木：國民黨捏造照片把問題給政治化

藤木指責國民黨，是為了想在下屆選舉中打擊民進黨才捏造，想將照片加工、捏造，把問題給政治化。他也痛批國民黨，是一個可以輕易捏造、傳播謊言的政黨，他們要對國民黨提出抗議，更要求日本政府，不需要因為此事公開道歉。